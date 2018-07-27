Армения потребовала арестовать генсека ОДКБ

Арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, так как он виновен в свержении конституционного строя. С таким заявлением выступила следственная служба Армении в контексте уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Еще вчера Хачатурова допросили в качестве свидетеля по этому уголовному делу, так как он служил в год разгона акции в армянских ВС. Суду уже предложено выбрать арест как меру пресечения.

В этом контексте стоит отметить заявление пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова: у организации нет сведений об аресте генсека, единственная информация — Хачатуров уехал в Армению, чтобы дать свидетельские показания.

Кроме того, вчера экс-лидеру страны Роберту Кочаряну предъявили такие же обвинения.

Напомним, Ереван возбудил уголовное дело по статье "Свержение конституционного строя", его расследуют одновременно с делом о разгоне в столице демонстрации 10 лет назад. Тогда погибло 10 человек, 250 ранило.

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