Армения потребовала арестовать генсека ОДКБ

Арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, так как он виновен в свержении конституционного строя. С таким заявлением выступила следственная служба Армении в контексте уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Еще вчера Хачатурова допросили в качестве свидетеля по этому уголовному делу, так как он служил в год разгона акции в армянских ВС. Суду уже предложено выбрать арест как меру пресечения.
В этом контексте стоит отметить заявление пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова: у организации нет сведений об аресте генсека, единственная информация — Хачатуров уехал в Армению, чтобы дать свидетельские показания.
Кроме того, вчера экс-лидеру страны Роберту Кочаряну предъявили такие же обвинения.
Напомним, Ереван возбудил уголовное дело по статье "Свержение конституционного строя", его расследуют одновременно с делом о разгоне в столице демонстрации 10 лет назад. Тогда погибло 10 человек, 250 ранило.
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