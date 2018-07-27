Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину

Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, позвонила своей сестре Виктории в Россию.

24 июля Юлия позвонила поздравить бабушку с днем рождения ( матери Сергея Скрипаля исполнилось 90 лет) и рассказала о намерении вернуться на родину и состоянии здоровья отца.

Она пояснила, что у них с отцом «все хорошо», появился интернет и ей, наконец, удалось прочитать все, что писали СМИ об инциденте в Солсбери. Юлия прямо заявила о намерении вернуться в Россию, когда отец поправится.

По данным СМИ, у Сергея Скрипаля до сих пор в горле находится трехеостома, поэтому он сам говорить пока не может. Когда именно Юлия намерена приехать на родину - не уточняется.

Напомним, инцидент со Скрипалями начал раскручиваться в начале марта 2018 года. Лондон сразу же возложил ответственность за случившееся на Москву, однако последняя категорически опровергала свою причастность к отравлению.

Что характерно, в конце июня в Британии произошел аналогичный случай. Власти Англии вновь обвинили в этом Россию, однако так и не смогли выяснить, где был произведен яд, и кто на самом деле причастен к отравлению, и самое главное - ЗАЧЕМ все это нужно России.

При этом специалисты ранее заявили, что отец Юлии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, он поправляется медленнее, чем дочь. Тем не менее, тогда никто не умер, а дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая от отравления в Великобритании, после выписки из больницы отправлена в безопасное место.

По данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

Скрипали, напомним, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года, когда Скрипаля, осужденного за госизмену и позже переданного в Великобританию, и его дочь Юлию нашли без сознания. Специалисты ОЗХО отметили, что выявление отравляющего вещества займет время. Однако в марте Лондону хватило нескольких часов, чтоб обвинить в произошедшем Москву.

За этим последовала высылка 23 российских дипломатов и заморозка всех двусторонних контактов на высшем уровне. РФ ответила зеркально на поступок Англии и стран ЕС. По поводу расследования инцидентов, пресса страны уже писала, что само наличие в штате провинциальной больницы специалистов по борьбе с последствиями отравления боевыми отравляющими веществами, в том числе и того самого А-234, уже является показательным.

Если же рассматривать версию причастности российских спецслужб, то возникают следующие вопросы. Почему для акции выбран "тихий пенсионер" и помилованный президентом Скрипаль, а не предатели, находящиеся в розыске и осужденные российским судом - например, Гордиевский - бывший заместитель по политической линии резидента разведки СССР в Лондоне. Почему выбран столь экзотический метод убийства и третий, почему Скрипаль все же выжил? Стоит добавить, что женщина, пострадавшая в июне от, вероятно, вещества аналогичной структуры, все-таки умерла.

И что это должно было дать якобы причастной к этому трагическому случаю России - совершенно неочевидно.