Президент Молдавии выступил против вывода российских войск из Приднестровья

Российские миротворцы не уйдут из зоны безопасности приднестровского конфликта, пока не он будет урегулирован. Таково мнение лидера Молдавии Игоря Додона, он поделился им в Facebook, приурочив пост к 26-й годовщине операции на Днестре.
Он также рассказал об итогах этого периода: воцарилась мирная атмосфера, есть условия для начала переговоров, не допущено ни одной ситуации, что завершилась бы конфликтом с применением оружия. Все это, убежден Додон, подтверждает — без миротворцев мир на Днестре не восстановился бы.
Президент поблагодарил всех, кто помогает сгладить острые углы в регионе, и пообещал помогать их "устойчивой работе". Также Додон подчеркнул, в настоящее время о ликвидации операции могут говорить или популисты, или провокаторы, сначала необходимо найти решение проблемы, согласовать механизм, поддерживающий мир.
Кроме того, лидер Молдавии признал необходимость возрождения переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), во время которых будет обсуждаться ситуация в Приднестровье.
Напомним, миротворцы вошли в регион в 1992 году. Они прекратили боевое противостояние меж полицией и приднестровским ополчением, эти конфликты унесли жизни более 1000 человек. С того момента ни один житель не пострадал из-за боевых действий.
Сейчас проевропейское правящее большинство в молдавском парламенте и правительство полагают необходимым заменить операцию международной гражданской миссией. Однако лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский считает иначе.
22 июня правительство добилось принятия в Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о выводе российских миротворцев. Москва предупредила: инициатива идет вразрез с усилиям, предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ, по урегулированию конфликта в регионе.
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