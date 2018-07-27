Трампу показали выгоду торговли с ЕС на простых карточках

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер аргументировал свою позицию, беседуя с президентом США Дональдом Трампом, обращаясь к простым карточкам. Благодаря им он смог максимально просто объяснить главе Белого дома темы, касающиеся торговли, поясняет, ссылаясь на источники, The Wall Street Journal.
Отмечается, что на каждом листе было не более 3 пунктов, посвященных одной теме. Источник подчеркнул: задачей организаторов было максимально просто и доступно передать информацию.
В этом контексте стоит напомнить, что в среду, 25 июля, произошла встреча Трампа и Юнкера. После диалога американский лидер объявил о возрождении отношений меж США и ЕС — это будет эпоха выгодного сотрудничества для обеих сторон. К такому заключению Трамп пришел после того, как Европа пообещала закупать СПГ.
25 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. По её итогам Трамп заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений. Как отмечается, одним из ключевых пунктов достигнутых договорённостей стало наращивание американских поставок СПГ в ЕС.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что США увеличили пошлины на алюминий и сталь, а также планировали ввести пошлины на автомобили из Евросоюза. Дональд Трамп тогда заверил, что эта мера "исцелит" от дисбаланса в торговле.
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