Почему Россия и Китай разместили ракеты на общей границе

Российская Федерация и Китайская Народная Республика разместили вдоль общей границы ракеты, несущие ядерные боеголовки. По оценке издания "The National Interest", Москва и Пекин демонстрируют друг другу свой военный потенциал.

В начале лета Российская Федерация разместила на границе с КНР свой ракетный комплекс "Искандер-М". Китай же не остался в стороне и также "выкатил" на границу с Россией имеющиеся у него ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

На самом же деле, считает автор статьи, произошедшее не является доказательством обострения отношения между Россией и Китаем. По его мнению, размещение ядерных боеголовок вдоль общей границы, наоборот, свидетельствует о сближении двух государств. Сближении, направленном против гегемонии Соединенных Штатов Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор статьи на страницах "The National Interest" подчеркивает, что факт размещения Москвой и Пекином оружия вдоль общей границы свидетельствует, что когда-то холодные и напряженные отношения между двумя государствами наладились.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика больше не являются врагами, и это не сулит Соединенным Штатам Америки ничего хорошего — именно настороженность по отношению к Вашингтону во многом объединяет эти государства, считает автор статьи.

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