СМИ: США атакуют Иран в августе

Удар Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана неминуем и случится уже в этом августе. Об этом, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Австралии, сообщила местная телерадиокомпания ABC. Также ABC сообщила о том, что, скорее всего, австралийские и британские военные примут непосредственное участие в спецоперации США.

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл же поспешил развеять "слухи" о возможном ударе Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам и участии в этом Австралии. По его словам, это не больше, чем домыслы. Тернбулл призвал не верить словам телерадиокомпании ABC. Анонимные источники информации, по его мнению, не стоят доверия.

Стоит отметить, что отношения Ирана и США как были весьма и весьма обостренными, так таковыми и остаются. В минувший четверг, например, генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции Кассем Сулеймани заявил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что в случае удара по Ирану Америка "лишится всего, что у нее есть". Чуть ранее глава иранского МИД Джавад Зариф отметил, что угрозы со стороны США не смогли напугать его.

Пока же глава США Дональд Трамп направил против Ирана лишь свое личное, облюбованное им оружие — Twitter. Американский президент предупредил иранского главу Хасана Роухани о том, что отныне Соединенные Штаты Америки уже не та страна, которая будет терпеть его выходки.

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