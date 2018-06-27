Лидер КНР жестко осадил главу Пентагона

В ходе прошедшей встречи с министром обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Мэттисом председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделал громкое заявление. Китайский лидер акцентировал внимание собеседника на том, что Поднебесная не отдаст и сантиметра своей земли, что бы ни случилось.

Так Си Цзиньпин резюмировал свои размышления по поводу суверенитета и независимости Китая. Перед этим он заявил, что его позиция прозрачная, открытая, прямая и что Пекин никого не хочет обманывать — Пекин говорит так, как есть. Помимо того, что Китай не отдаст никому и сантиметра своей земли, Си Цзиньпинь отметил, что государство также не собирается и присваивать себе чужую территорию.

Это не все, что сказал Си Цзиньпинь на официальной встрече. Китайский лидер также обратил внимание Джеймса Мэттиса на то, что он надеется на улучшение дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином. Си Цзиньпинь заявил, что правительства двух государств в силах избежать взаимного недопонимания и решить те ошибки, которые сами перед собой же и поставили.

Напомним, что последний серьезный конфликт Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики был вызван тем, что американские корабли прошли близ островов, принадлежащих Поднебесной. Это не могло не вызвать возмущения со стороны китайского правительства.

Не забылся и тайваньский вопрос: Китай запрещает США поставлять оружие на данное островное государство. Си Цзиньпинь также против того, чтобы Дональд Трамп встречался или каким-либо другим образом вел переговоры с правителями Тайваня. Дело в том, что с точки зрения Китая, Тайвань входит в одноимённую административную единицу КНР.

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