Утек спецдоклад Пентагона о страшном оружии Путина

Военные США опасаются, что конфликт с такими противниками, как Россия или Китай, потребуют использования средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в пособии Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединённых Штатов. В документе говорится, что «следующую войну США придётся вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией)».

По мнению экспертов, та сторона, которая сможет эффективнее использовать средства РЭБ, получит боевое преимущество.

Американцы считают, что особое внимание нужно уделять системе глобального позиционирования (GPS), но в целом американские ВВС собираются изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая.

Сообщается, что грант на соответствующие исследования опубликовала академия ВВС США. Для этих целей предлагается теоретически смоделировать ситуацию, которая могла бы привести к применению оружия массового уничтожения.

Военные США также рекомендуют использовать тактику «запугивания и принуждения» оппонентов. Академия ВВС США в рамках проекта по разработке концепции противодействия оружию массового поражения (ОМП) объявила грант на проведение исследований, связанных с возможностью применения таких видов вооружений.

В документе перечислены 10 основных тем и 6 ключевых сфер, в рамках которых должны проводиться исследования. Вооружения, которые перечисляются в документе - это химическое, биологическое, радиологическое и ядерное виды оружия.

Напомним, в начале 2018 года Вашингтон обновил свою ядерную доктрину. В документе Россия, Китай и ещё несколько стран названы «угрозами» для США.

Соотвтественно, в ближайшем будущем Соединённые Штаты намерены модернизировать, укреплять и наращивать свои стратегические силы. Кроме того, планируется развивать ядерное оружие уменьшенной мощности. Эксперты опасаются, что вместе с понижением мощности также снизится и порог использования ОМУ.

По словам руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимира Винокурова, . «это очень опасная затея, поскольку она снижает ядерный порог и предусматривает возможность начала ядерной войны на самом низком уровне. Увеличивается вероятность применения ядерного оружия, возможность обмена ударами уже стратегическими ядерными силами».

Стоит при этом не забывать, что в новой стратегии также чётко прописано, что США могут применить ядерное оружие в ответ на «значимую неядерную стратегическую атаку», в том числе если она коснётся инфраструктуры, населения или командных пунктов Соединённых Штатов или их союзников. В этом отношение позиционирование России и Китая врагами выглядит более чем органично.