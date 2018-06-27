Польша решила не сажать тех, кто винит ее в Холокосте

Польша решила отменить уголовное наказание за обвинение страны и ее подданных в преступлениях Холокоста. Такая идея прозвучала от премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Цель закона — защитить имя страны и не дать правде забыться. Для выполнения этой миссии у государства есть не менее действенные рычаги — гражданско-правовые. Так что Польше не за чем прибегать к уголовному наказанию.
В этом контексте необходимо отметить, что 1 марта в стране стал действовать закон, карающий тех, кто пропагандирует "бандеровскую идеологию" и обвиняет поляков в том, что они помогали нацистом уничтожать людей.
Так, фразы "польские лагеря смерти" станет достаточно, чтобы получить штраф или лишиться свободы на 3 года. Такое и подобные выражения делают польский народ соучастниками преступлений, в том числе и геноцида. Также наказываются отрицающие Волынскую резню, что устроили украинские националисты.
Еще до принятия Киев, Вашингтон и Тель-Авив осудили инициативу. Последние аргументировали позицию так: если еврей, пострадавший по вине поляка, захочет рассказать правду, то будет преследоваться по закону.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о позиции старшего научного сотрудника Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Вадима Валобуева. По мнению специалиста, закон был инициирован из-за того, что в Европе о лагерях, что устроили нацисты в Освенциме и Треблинке, часто говорят как о польских. В Варшаве это считают оскорблением.
В то же время специалист специально для "Правды.Ру" рассказал, что этот закон давит на ученых. Автора, решившего поведать правду о событиях II Мировой войны, могут обвинить в переписывании истории. Ведь польское правительство уже задокументировало истину — поляки не участвовали в холокосте.
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