AgoraVox: США распадутся по сценарию СССР

Французское издание AgoraVox заявило, что Соединенным Штатам Америки осталось совсем недолго. По мнению авторов статьи, распад США произойдет уже совсем скоро и будет напоминать гибель СССР.

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Заявления авторов статьи нельзя назвать голословными: в качестве аргументов неминуемой гибели североамериканской державы они приводят несколько аргументов.

Во-первых, по их мнению, свою роль в распаде США сыграет потеря союзников. Напомним, что все больше европейских стран разочаровываются в действиях главы страны Дональда Трампа и американского правительства в целом.

Во-вторых, затихание вражды и неактуальная идеология Соединенных Штатов Америки. Так, французские журналисты заявили, что современная Америка буквально была взращена на противопоставлении и ненависти к Советскому Союзу, а на данный момент все это совершенно неактуально.

По мнению авторов, мы с вами являемся свидетелями формирования нового "железного занавеса". На этот раз он отделит Европу от всего англоязычного мира. В этой связи не лишним стоит отметить, что Великобритания в последние годы усиленно стремится быть "союзником" Соединенным Штатам Америки.

Интересно, на какие государства распадутся Соединенные Штаты Америки, если же все-таки это случится. Неужели на пятьдесят, согласно количеству штатов? Они, кстати, наделены огромной долей автономии — например, имеют право издавать свои законы. Доходит до того, что в одном из американских штатов смертная казнь может быть упразднена, а в соседнем — нет.

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