Еще один шаг к встрече — делегация США уже готовит саммит из Пхеньяна

Делегация США планирует переговоры с представителями КНДР о встрече двух лидеров. Американская сторона уже находится в Пхеньяне, пишет The Washington Post.
По сведениям, что оказались в распоряжении у издания, группа прибыла под руководством экс-посола Вашингтона в Южной Корее Сун Кима. Ранее он участвовал в диалоге, посвященном разоружению КНДР. Сейчас Ким планирует буседу с замминистра иностранных дел Чхве Сон Хи, с ней он уже встречался в 2005 году. Сообщается, что представители США останутся в Пхеньяне до среды.
В субботу Соединенные Штаты пояснили, что делегация будет готовить саммит, запланированный на 12 июня, по утвержденному графику. Хотя еще в четверг Трамп заявлял, что диалога не будет. Стоит отметить, что лидер США передумал на следующий день.
Напомним, о том, что лидеры Соединенных Штатов и КНДР планируют первую личную встречу, на которой будет обсуждаться сокращение запасов ядерного оружия на Корейском полуострове, впервые заговорили о марте 2018 года.
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