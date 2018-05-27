НАТО готов предать свои принципы, лишь бы навредить России

Пригласить Грузию в НАТО - значит нарушить принципы альянса. Такова позиция представителя международного комитета Совета Федерации Олега Морозова.
Он напомнил, что членами НАТО не могут быть государства, у которых есть территориальные проблемы, а также неразрешенные военные конфликты. Грузия «обладает» тем и другим. Из этого следует, что если Тбилиси и примут в альянс, то это будет не следствие ее желания.
Морозов пояснил, что единственный повод для НАТО «породниться» с Грузией - оказать влияние на Москву.
Ранее «Правда.Ру» писала, что глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе заявил о готовности страны вступить в альянс. По его мнению, государство многое сделало, чтобы соответствовать требованиям, и надеется, что на июльском саммите НАТО этот факт признают. Долгожданная для Грузии встреча состоится 11 и 12 июля в Брюсселе.
Грузия объявила, что готова вступить в НАТО и ждет приглашения
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