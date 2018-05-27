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Четверо российских военных погибли, трое ранены при обстреле в Сирии

Мир

Четверо российских военных погибли, трое ранены при обстреле в Сирии. Такую информацию распространило Министерство обороны Российской Федерации.

Известно, что два советника, они управляли огнем сирийских батарей, умерли сразу. Пострадавших, пять человек, оперативно доставили в российский военный госпиталь. "Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось", — пояснили в Минобороне.

Напомним, что это не первые потери среди российских военных в Сирии. 7 мая упал вертолет Ка-52, два летчика погибли. После происшествия Минобороны опубликовало информацию, что за время сирийского конфликта погибли 39 военнослужащих, "небоевых жертв" — 50 человек.

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Темы сирия война жертвы
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