Москва отказывается быть "козлом отпущения" в деле крушения МН17

Москва не потерпит "прокурорского тона" и "бездоказательных обвинений". Так посол России в Австралии Григорий Логвинов прокомментировал идею Нидерландов и Австралии привлечь РФ к ответственности за авиакатастрофу, произошедшую 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью.

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Представитель России заверил, что страна будет содействовать расследованию трагедии, случившейся с малайзийским Boeing. Однако она не потерпит поведения, что продемонстрировали власти Австралии, когда премьер-министр Малколм Тёрнбулл и министр иностранных дел Джули Бишоп признали правдивость спорных выводов Совместной следственной группы (ССГ). Кроме того, по мнению Логвинова, неприемлемо и их требование: Россия должна "покаяться" и согласовать размер компенсации с пострадавшими.

Дипломат отметил, что Москва много раз озвучивала свое отношение к работе ССГ, предлагала вместе провести работу, однако все идеи даже не рассматриваются. Не интересуют комиссию и страны, вовлеченные в расследование, и юридические данные, что приводит Россия. Они подменяются ложными или игнорируются.

Логвинов пояснил, что все это звенья одной цепи: похожим образом мировое сообщество реагировало в деле Скрипалей, "химическом досье" Сирии, в фабрикации предлогов для военного нападения на Югославию и Ирак. Традиционно этой схеме заранее определяется виновник, а далее следует череда провокаций.

"Как бы то ни было, Россия готова и впредь оказывать расследованию содействие, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание. Но пора избавиться от иллюзии, что с нами якобы можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что мы безропотно примем эти бездоказательные обвинения", — заключил дипломат.

"Правда.Ру" ранее писала, что представитель ССГ официально заявил, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал российским военным.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. "Боинг-777", вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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