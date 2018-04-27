Украинский депутат Рефат Чубаров выступил с предложением создать "специальный международный консорциум" для эксплуатации Крымского моста.
По его словам, Россия должна передать мост "консорциуму" в виде компенсации за "оккупацию" полуострова.
Чубаров подчеркнул, что "Мост - это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине".
Напомним, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Чубаров был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.
Ранее "Правда.Ру" сообщала: украинские СМИ писали о том, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе "Насыпь - Фарватер". Сообщалось, что расхождение якобы составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту. Позднее эта выдумка была опровергнута.
*Организация запрещена в России
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