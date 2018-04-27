Западу посоветовали гнать Россию отовсюду, откуда только возможно

Американская пресса постоянно возвращается к теме России, влияющей на международные институты. Очередной материал Bloomberg именно об этом.
Как пишет колумнист издания Илай Лейк, Россия "словно термит, подтачивает все международные организации и комиссии, в которых участвует, так как пользуется их механизмами для достижения собственных целей.
По его словам, деятельность России внутри международных организаций "расшатывает основы". Лей привел в пример ситуацию в Совбезе ООН, где российское вето укрыло Башара Асада от последствий "применения им химоружия".
Он также вспомнил о работе Хельсинкской комиссии США - особого органа американского правительства, занимающегося отслеживанием ситуации с соблюдением прав человека в 57 странах мира.
Лейк считает, что на сегодняшний день Россия "с готовностью" участвует в таких организациях и оказывает на них влияние, "подрывая их, организовывая вендетты своих олигархов и вырывая зубы международному сообществу".
В материале Bloomberg говорится, что миру необходимо сообща защищать подобные органы от российского влияния. "Это значит, что Запад должен, при возможности, гнать Россию из комиссий, рабочих групп и комитетов, в задачи которых входит обеспечение соблюдения международного законодательства", - подытожил журналист.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.
В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.
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