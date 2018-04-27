Власти Великобритании сетуют на то, что не могут ужесточить санкции в отношении Россиипо примеру США, поскольку для этого требуется договориться со всеми членами ЕС.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда, Великобритания не может в рамках ЕС вести самостоятельную санкционную политику, так как вынуждены добиваться консенсуса с 28 странами.
По словам Хэммонда, "будет справедливо сказать, что внутри ЕС очень разнится степень энтузиазма по поводу дальнейшего давления на эту группу людей". Речь идет о российских бизнесменах, попавших под санкции.
Так завуалированно Лондон пожаловался на Австрию, Грецию и Италию.Как пояснил "Правде.Ру" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, мотивация Лондона лежит в желании ведения собственной политической игры, пояснил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Алексей Мухин. "Есть очень емкое выражение такой политики: "Англичанка гадит",- заметил эксперт.
Поясним, это выражение обозначает дипломатические, экономические, шпионские, пропагандистские действия Великобритании против России. Крылатое выражение приписывают Александру Суворову, который обвинил "англичанку" в том, что его армию направили в бесперспективный поход в Швейцарию, где он должен был оказаться в ловушке, но вырвался через Чертов мост.
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