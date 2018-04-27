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Источник Правда.Ру

Лондон пожаловался на ЕС, который мешает ужесточить санкции против России

Мир

Власти Великобритании сетуют на то, что не могут ужесточить санкции в отношении Россиипо примеру США, поскольку для этого требуется договориться со всеми членами ЕС. 

Лондон пожаловался на ЕС, который мешает ужесточить санкции против России. 386450.jpeg

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда, Великобритания не может в рамках ЕС вести самостоятельную санкционную политику, так как вынуждены добиваться консенсуса с 28 странами.

По словам Хэммонда, "будет справедливо сказать, что внутри ЕС очень разнится степень энтузиазма по поводу дальнейшего давления на эту группу людей". Речь идет о российских бизнесменах, попавших под санкции.  

Так завуалированно Лондон пожаловался на Австрию, Грецию и Италию.Как пояснил "Правде.Ру" генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, мотивация Лондона лежит в желании ведения собственной политической игры, пояснил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Алексей Мухин. "Есть очень емкое выражение такой политики: "Англичанка гадит",- заметил эксперт.

Поясним, это выражение обозначает дипломатические, экономические, шпионские, пропагандистские действия Великобритании против России. Крылатое выражение приписывают Александру Суворову, который обвинил "англичанку" в том, что его армию направили в бесперспективный поход в Швейцарию, где он должен был оказаться в ловушке, но вырвался через Чертов мост.

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