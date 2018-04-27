Руководитель ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов заявил, что эмигрировавший в США Вил Мирзаянов и российский специалист по "Новичку" Владимир Углев не являются разработчиками вещества.
"Все обвинения в адрес России от Мирзаянова, Углева, насколько я поузнавал у жителей города, которые с ними работали, несерьезны. Они выдают себя за экспертов, за создателей, но на самом деле лишь косвенно работали с программой по созданию боевых отравляющих веществ", - приводит РИА Новости слова Татаринова.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "создатель" нервно-паралитического газа "Новичок" Вил Мирзаянов, рассказал о том, что синтезировать вещество можно где угодно и в любой стране. Формулы были опубликованы Мирзаяновым в книге еще в 2008 году.
"Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России", - заявил ученый.
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