Европа раскритиковала экономическую инициативу Китая "Один пояс - один путь", назвав ее "непрозрачной угрозой свободной торговле".
Как пишет известный журналист Пепе Эскобар в материале для Asia Times, этот проект является попыткой китайских конгломератов навязать несправедливую конкуренцию
Европейские дипломаты подготовили доклад об отношении к китайским начинаниям. Но в Поднебесной прекрасно понимают, что у блока нет общей политики ни в отношении Китая, ни в отношении России.
В документе говорится, что Китай заинтересован в создании новых рынков экспорта и закреплении за собой доступа к сырью. При этом в Восточной и Центральной Европе к проекту относятся спокойно, а Греция с Италией, Германия и Испания тоже видят определённую выгоду. Настоящие опасения ЕС лежать в другой плоскости. Проект "Один пояс - один путь" взаимодействует с другой китайской программой "Made in China: 2025".
Она как раз и заставляет Европу нервничать, так как за семь лет Пекин вознамерился стать лидером в сфере высоких технологий. Особенно переживет Германия, которой в таком случае придётся конкурировать не с подражателями, какими привыкли видеть китайцев на Западе, а с "изобретательными разработчиками".
Автор материала напоминает, что в июле состоится китайско-европейский саммит, а затем встреча между лидерами Поднебесной и Германии.
Масштабный проект Пекина по возрождению Шелкового пути охватывает евразийский континент посредством строительства железных дорог и других путей сообщения от Китая до Европы. Выгоды России от сотрудничества с Китаем не вызывают сомнений, но что выберет Евросоюз, который находится на стадии подготовки соглашения о Трансатлантическом партнерстве с США?
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