Список неблагодарных: США назвали страны, которые не поддерживают их в ООН

В госдепе США составили список стран, голосующих в Генассамблее ООН в соответствии с позицией Вашингтона.

Существует также список стран, представители которых в большинстве случаев противоречат американцам.

Сообщается, что в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН рассматривала 93 проекта резолюции. В 31% случаев большинство государств-членов ГА ООН голосовали также как США, что на 10% ниже показателя за 2016 год.

Госдепартамент США выпускает подобный доклад уже 34 года подряд. Согласно документа, в десятку стран, чьи решения при голосовании ГА ООН чаще всего совпадали с США, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина, Чехия.

Чаще всего противоречат США Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму.

Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. За документ проголосовали большинство европейских стран и США.

При этом против выступили Россия, Китай, Белоруссия, Сербия, Индия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

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