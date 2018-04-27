Экс-командир ВСУ: "Если Россия дернется, Украине крышка"

Украинские военные не верят последним сообщениям о том, что армия страны вошла в десятку сильнейших в Европе.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine

Как пояснил экс-командир 5-ой роты батальона "Днепр-1" Владимир Шилов, "да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры".

Шилов также отметил, что "добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит".

"Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется все будет очень хреново", - подытожил он.

Украинские армейские чины, выходя в отставку, вполне объективно оценивают состояние вооруженных сил, считая, что совершенно нецелесообразно переходить в прямое полномасштабное столкновение с Россией.

Хотя бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что "надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны - вплоть до ведения боевых действий".

Напомним, что эксперты давали Украине на противостояние с Россией максимум четыре дня. Эти слова подтвердил экс-генерал НАТО Харалд Куйят, который признал - "если бы российская регулярная армия участвовала в конфликте на Украине , то война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней".

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