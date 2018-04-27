Нацгвардия США срочно закупает аудиопрограммы русского языка

Руководство Нацгвардии США намерено приобрести аудиопрограммы по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама.

Информация об этом содержится на сайте американских государственных закупок. Соответствующая заявка размещена Министерством армии США.

По данным военных, "Национальной гвардии штата Алабама требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков "на ходу" в походных условиях".

Как пишет RT, в документе отмечается, что данные аудиопрограммы должны будут включать полный курс русского языка. Ранее министерство армии США планирует интегрировать перевод на английский с ряда иностранных языков, включая русский, в приложение MFLTS, которое используется военными в зарубежных операциях.

Пособие на случай поражения в конфликте с Россией выпустили для американской армии. Его подготовил кибер-институт Военной академии США. Об этом сообщает IEEE Spectrum - ежемесячный журнал, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники.

Кибер-институт (ACI) опубликовал пособие в виде комикса.

"Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить стратегический сюрприз для армии", - пояснила сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта.

Она считает, что пособие поможет рядовых солдатам и молодым офицерам. Выбор комиксов в качестве пособия Ванетта объяснила тем, что так военнослужащим легче "понять во многом непостижимые вещи".

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