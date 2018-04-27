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Источник Правда.Ру

Ким Чен Ын поклялся не будить президента Южной Кореи ядерными взрывами

Мир

Глава КНДР Ким Чен Ын извинился перед своим коллегой из Южной Кореи за то, что ядерные испытания прошлого года мешали Сеулу спать по утрам.

Ким Чен Ын поклялся не будить президента Южной Кореи ядерными взрывами. 386431.jpeg

Северокорейский руководитель в ходе межкорейских переговоров на высшем уровне принес извинения президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину за то, что проведение Северной Кореей ядерного испытания заставило его проснуться на заре.

"Мы больше не будем прерывать ваш утренний сон", - заявил Ким Чен Ын. СМИ тут же приравняли это высказывание  к обещанию Пхеньяна прекратить ракетно-ядерные испытания.

Со своей стороны, Мун Чжэ Ин со своей стороны оценил ход переговоров "как очень хороший", добавив, что это может стать "подарком всему миру".

В настоящее время на переговорах объявлен перерыв на обед. Ким Чен Ын отбыл на северокорейскую сторону пограничной деревни Пханмунджом.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что осенью 2017 года КНДР официально заявила об успешном испытании водородной бомбы. Причем, как предполагает Южная Корея, взорванный снаряд мог быть в пять раз мощнее атомной бомбы, которая была сброшена на японский город Нагасаки в 1945 году, сообщает "Рёнхап".

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Темы кндр южная корея
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