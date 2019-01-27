МИД РФ предостерег США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации предостерегли Соединенные Штаты Америки от военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
Об этом заявил заместитель главы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков. Он подчеркнул, что американское военное вмешательство в данной ситуации будет катастрофическим сценарием.
Сергей Рябков подчеркнул, что Российская Федерация всеми силами стремится предостеречь Соединенные Штаты Америки от подобного шага.
Напомним, что официальный Вашингтон объявил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро тираном и деспотом, объявив его власть в стране незаконной. Позицию США поддержали Франция, Великобритания и подавляющее большинство латиноамериканских стран.
Прямо сейчас в Венесуэле проходят как проправительственные, так и оппозиционные митинги и демонстрации, в ходе которых, согласно лишь официальным данным, погибли 16 человек.
Отметим, что США, Франция, Великобритания и ряд стран Латинской Америки призывает Николаса Мадуро передать власть в стране спикеру парламента Хуану Гуаидо.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Венесуэлы обвинило своего военного атташе в Соединенных Штатах Америки в государственной измене. Дело в том, что тот поддержал риторику США и ряда других западных государств, отказавшись подчиняться Николасу Мадуро.
Фото: pxhere. com
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