В США открылся первый в мире продуктовый магазин без продавцов и касс

В США заработал первый в мире магазин, где продавцов и касса заменяют многочисленные датчики и камеры. Они считывают информацию с помощью технологии компьютерного зрения, говорится на сайте компании, которой принадлежит магазин.



Датчики "видят", что берет с полки покупатель и что ставит назад. Но в магазине все равно есть живые консультанты. Все, что требуется от покупателя — иметь специальное мобильное приложение, доступное на любом устройстве, и приложить его к турникету на входе. Набрав нужные продукты, можно спокойно уйти их магазина, деньги же автоматически спишутся с банковской карты, подключенной к аккаунту компании.

Площадь магазина составляет 167 квадратных метров, в нем продаются готовые блюда на завтрак, обед и ужин и обычные продукты: молоко, сыр, хлеб, конфеты. В магазине работают повара, а в разделе алкоголя стоят специальные сотрудники, проверяющие ID покупателя.

На открытие такого магазина компания решилась, чтобы ликвидировать очереди в кассы, которые могут стоять по нескольку десятков минут. Главная цель нового магазина — чтобы покупатели не проходили какие-либо проверки и не останавливались, Единственной проблемой пока остаются дети, которые наводят на полках хаос, просто сваливая товары в кучу.