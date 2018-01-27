Подробности взрыва в Кабуле: смертник начинил взрывчаткой "скорую"

Стали известны подробности взрыва, который произошел в субботу, 27 января, в дипломатическом районе Кабула. Смертник доверху начинил взрывчаткой машину "скорой" и под видом медпомощи беспрепятственно проехал через КПП, сообщают СМИ.

Фото: AFP

Первый КПП пропустил машину: водитель сказал, что везет пациента. На втором КПП машину остановили и тогда смертник привел взрывчатку в действие. В итоге погибли 63 человека и 150 пострадали. Число жертв будет расти, так как в больницу продолжают поступать раненые.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что взрыв произошел возле старого здания министерства внутренних дел, недалеко от представительства Европейского союза и Высшего совета мира Афганистана.

Взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких сотен метров в зданиях выбило стекла, а некоторые строения поблизости обрушились. Изначально речь шла о 18 пострадавших.

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