Украина обвинила Совет Европы в "противодействии из-за России"

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в Совете Европы якобы существует внутреннее указание "противодействовать" украинским парламентариям. Это связано с тем, что Россия приостановила часть выплат взноса в СЕ, приводит аргумент парламентария "Укринформ".

"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы", — заявил Арьев. Глава делегации пригрозил, что "эти византийские игрища плохо закончатся для Совета Европы".

"Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 миллионов евро от России", — добавил Арьев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Совете Федерации не исключают, что европейские чиновники могут поставить вопрос об исключении РФ за неуплату взносов.

Совет Европы может пойти на исключение России из числа стран — участниц объединения в случае отказа заплатить членский взнос.

При этом в Госдуме считают, что Россия может сама выйти из этой структуры, которая перестала представлять для нее интерес.

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