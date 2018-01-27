СМИ: младшая сестра Ким Чен Ына управляет армией и полицией КНДР

Южнокорейские СМИ сделали вывод о том, что младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон получила партийный пост, который позволяет ей теперь управлять полицией и армией. Такой вывод издание "Чосон Ильбо" сделало на основании того, где сидит на партийных совещаниях Ким Ё Чжон.
Младшая сестра лидера страны села рядом с одним из главных помощников северокорейского лидера и вместе с ней сидели и чиновники министерской иерархии. Такая рассадка не случайна: она определяет положение во власти. "Если судить по тому месту, где она сидит, то есть вероятность, что ее повысили", — делает вывод издание.
Газета уверена, что Ким Ё Чжон стала руководителем административного отдела ЦК Трудовой партии Кореи, заведующим министерством госбезопасности, прокуратурой и полицией. До этого структурами руководил дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, который был казнен пять лет назад.
Издание предполагает, что сестра Ким Чен Ына стала заведовать этой отраслью для того, чтобы сдерживать влияние Чхве Рён Хэ и не позволять тому концентрировать в руках много власти.
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