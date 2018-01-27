В Польше будут сажать отрицающих "преступления бандеровцев"

Польша приняла закон, не только запрещающий "бандеровскую идеологию", но и предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы. Тем, кто будет отрицать "преступления бандеровцев" грозит от штрафа до трех лет тюрьмы, сообщает украинский "Корреспондент".
За принятие законопроекта проголосовали 279 из 414 депутатов. Инициатором выступила националистическая партия "Кукиз'15". Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии с законом об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что разобраться с ситуацией на Донбассе, а также прояснить, почему неонацизм все заметнее в идеологическом украинском поле попытался Аркадуиш Микса, автор статьи "Неонацистская Украина", опубликованной на сайте "Польская мысль".
Просматривая украинский сегмент Facebook и Вконтакте, Микса с удивлением отметил, что пользователи популярных соцсетей из Украины открыто выставляют напоказ свой неонацизм, а администраторы портала совершенно не реагируют на их материалы.
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