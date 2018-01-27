Пентагон: половина истребителей F-35 оказались ни на что не годны

Пентагон опубликовал доклад, в котором признал, что 50% истребителей пятого поколения F-35 не годятся для боя. Специалисты так и не сумели исправить массу технических недостатков, из-за которых самолеты не раз подвергались критике, сообщает Bloomberg.

Прилагаемые усилия не могут повысить надежность истребителей, несмотря на рост их числа, причем это не удается сделать аж с 2014 года. Улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены.

На данный момент не устранены порядка тысячи дефектов самолетов, которые делают боевую машину обычным летательным аппаратом.

Так, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе. Технические дефекты влияют на запуск ракет AIM-120 "воздух-воздух" и сброс боеприпасов "воздух-земля". Дисплей в шлеме пилота, на котором отображаются данные о полете и о целях, работает некорректно, а несовершенная система диагностики обнаруживает "отказы" систем, которые на самом деле функционируют нормально.

Для того, чтобы окончательно завершить растянувшуюся на 16 лет фазу разработки F-35, самолету необходимо пройти интенсивные войсковые испытания, которые запаздывают уже на год. Причем, их вряд ли удастся завершить до декабря 2019 года.

Пентагон ко всему прочему считает необходимым снизить стоимость программы. Минобороны намеревается ускорить производство истребителей, несмотря на все неполадки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар сравнил российский Су-35 и американский F-35 и пришел к выводу, что последний не приспособлен для воздушных дуэлей. Хотя этот самолет считается перспективной разработкой корпорации "Локхид Мартин".

По мнению автора, в России сделают ставку на Су-35С, который представляет из себя глубоко модернизированную версию знаменитого Су-27. Полная замена парка истребителей самолетами пятого поколения возможна только в отдаленном будущем. Сверхсовременному F-35 следует избегать прямых столкновений с этой машиной, полагает Маджумдар.

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