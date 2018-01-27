Британия просит ЕС продлить срок переходного периода до 3 лет после Brexit

Британия и Евросоюз ведут неофициальные переговоры о продлении срока переходного периода до трех лет после Brexit.

"Великобритания тайно начала прощупывать высокопоставленных чиновников в Евросоюзе по поводу того, может ли переходный период быть увеличен", — пишет издание Telegraph.

Британия покидает Евросоюз 29 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что активы на сумму 350 миллиардов евро вывели из Великобритании европейские банки на фоне Brexit. Это началось с июня 2016 года, когда прошел референдум о выходе страны из ЕС, по июнь 2017 года. Такова официальная статистика Евросоюза.

Размещенные в Великобритании активы банков из стран-членов Евросоюза сократились за год на 17% — с 1,94 до 1,59 триллиона евро. Специалисты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь на фоне Brexit и ожидают, что тенденция сохранится до марта 2019 года, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

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