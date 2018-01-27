В Ираке американцы по ошибке расстреляли делегацию местных чиновников

В Ираке военные США с вертолета по ошибке расстреляли делегацию местных чиновников. В результате погибли семь человек, сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось в районе Эль-Багдади, американцы проводили операцию по поиску террористов. В какой-то момент экипаж боевого вертолета увидел скопление людей, из которых кто-то был вооружен. Американцы открыли огонь. Как позже выяснилось, под обстрел попала делегация местного правительства, где были и глава полиции, и руководитель местной администрации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти США не намерены выводить свои войска из Сирии после разгрома ИГ (запрещена в РФ). Руководство США также планирует учредить новую власть на севере страны, пишет The Washington Post. Причиной этого является убеждение, что вывод американских войск из Сирии может помочь президенту Башару Асаду укрепить свои политические позиции и "завершить захват сирийской территории.

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