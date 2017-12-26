Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ, которая состоялась сегодня в Москве, выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования по поводу решения Международного олимпийского комитета отстранить сборную РФ от участия в Олимпиаде-2018.
"Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество России - вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к России", - заявил Лукашенко.
Он заверил Путина, что в допинговом вопросе всецело стоит на стороне России и считает необходимым отстранять тех, кто принимает запрещенные вещества и был в этом однозначно уличен. "А если за руку не поймали, не пойман - не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, МОК принял решение запретить российской сборной выступать на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане под национальным флагом еще в начале декабря. Спортсменам из России, которые не были уличены в применении допинга и не принимали участия в сочинской Олимпиаде 2014 года, получили право участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.
Президент РФ Владимир Путин разрешил атлетам, желающим поехать в Пхенчхан, выступить в качестве ОАР - "олимпийских атлетов из России" (это официальная формулировка, которая в развернутом виде или в сокращении до аббревиатуры должна присутствовать на спортивной форме участников Олимпиады и экипировке обслуживающей их команды).
МОК выдвинул россиянам список из 13 требований к их спортивной форме. Среди них - запрет на использование цветов российского флага в количестве более двух и в той последовательности, которая вызывает ассоциации с триколором РФ. Кроме того, на одежде спортсменов не должно быть надписи "Россия" и эмблемы Олимпийского комитета России (ОКР), который по решению МОК был дисквалифицирован, а его глава отстранен от участия в мировом олимпийском движении.
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