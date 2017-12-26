США предложили сделать столицей Палестины город Абу-Дис, который имеет общую границу с Иерусалимом.
"Вашингтон предложил властям Палестины назвать город Абу-Дис столицей Палестины", — цитирует главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию телеканал "Аль-Джазира".
Хания добавил, что Вашингтон также предложил проводить политические реформы для налаживания ситуации в секторе Газа.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп, отказавшись учитывать мнение ООН о переезде американского посольства в Иерусалим, создал проблему глобального масштаба, о которой сам, возможно, и не задумывается.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную Турцией, — с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. "За" проголосовали 128 государств, "против" — девять: США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау и Того.
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