Белый дом предложил новую столицу для Палестины

США предложили сделать столицей Палестины город Абу-Дис, который имеет общую границу с Иерусалимом.

Фото: pixabay.com

"Вашингтон предложил властям Палестины назвать город Абу-Дис столицей Палестины", — цитирует главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию телеканал "Аль-Джазира".

Хания добавил, что Вашингтон также предложил проводить политические реформы для налаживания ситуации в секторе Газа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп, отказавшись учитывать мнение ООН о переезде американского посольства в Иерусалим, создал проблему глобального масштаба, о которой сам, возможно, и не задумывается.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную Турцией, — с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. "За" проголосовали 128 государств, "против" — девять: США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау и Того.

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