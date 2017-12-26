Латыши отказались участвовать в слежке и доносах на местных русских

Латвийцы отказались участвовать в программе властей по слежке и доносам за русскими. Руководство планировало получать от людей информацию, кто говорит на "запрещенном" русском, но желающих оказалось немного, пишет "Спутник. Латвия".

Всего 35 человек получили корочки с циничным термином "общественный помощник". Впрочем, местные политик заметили, что прибалтийские народы всегда обладали здравым смыслом.

"К сожалению, не всегда эти качества удается сохранить под напором пропаганды. Но латышам это удалось. Главное даже не в этом. Главное, что люди, живущие в обычной жизни, не хотят придерживаться военно-политических позиций правительства или кого-то в элите и ссориться со своими соседями, устраивать тотальный контроль. Они хотят просто жить, и это нормально", — так прокомментировал ситуацию генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Активисты должны были отправиться в рейды по улицам, магазина и даже офисам латвийских городов. Общая численность "общественных помощников" предполагалось довести до сотни.

Первые удостоверения вручил министра юстиции республики Дзинтарс Расначс.

Латышские "Языковые инспекторы", как и их эстонские коллеги, призваны следить, не допускаются ли нарушения в порядке использования государственного языка в публичных местах. В случае обнаружения нарушений они будут обязаны сообщать о них ответственным должностным лицам Центра государственного языка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Латвии полиция безопасности и Смилтенская краевая дума проверят семинар по аюрведической йоге, которую читала заммэра Айя Цунская. Семинар чиновница построила на основе учения российского "гуру" некоего Олега Торсунова.

Цунская стала депутатом в Смилтенской думе от списка Нацблока, затем получила кресло главы Комитета по образованию, после чего заявила, что "в директорах следует укреплять лидерство".

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