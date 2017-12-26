Адвокаты швейцарской фирмы Schellenberg Wittmer, представляющие интересы россиян в Лозанне, заявили, что экспертизу для комиссии МОК проводили рядовые студенты местного университета.
Таким образом, экспертная группа под руководством Дениса Освальда не имела необходимой квалификации для проведения исследований. Штатным сотрудником вуза был лишь руководитель группы.
"Они не работают в университете, а лишь были привлечены на временной основе. Поэтому они совершенно не имели опыта в такой работе и более того не получали образование как судебные эксперты, а только прослушали курс продолжительностью 15 дней. Их квалификация для проведения подобной экспертизы была явно недостаточна", - говорится в заявлении адвокатов.
Сообщается, что группа изучала возможность вскрытия банок с анализами спортсменов и остающиеся при этом на таре следы. При этом эксперты допустили ряд ошибок - к примеру, ни разу не провели полный цикл, который проходят анализы спортсменов.
"Правда.Ру" ранее писала, что 5 декабря исполком МОК в Лозанне принял следующие решения в отношении участия России в Олимпиаде в Пхенчхане:
-Российский олимпийский комитет отстранен от участия в Олимпиадах;
-Участники (члены делегаций) Игр 2014 года в Сочи допущены на Олимпиаду не будут;
- Виталий Мутко и Юрий Нагорных пожизненно дисквалифицированы;
-Российские спортсмены будут участвовать в зимней Олимпиаде в 2018 году под олимпийским флагом. Олимпиец из России - так официально будут именовать участников из нашей страны;
-Российского гимна мы также не услышим;
-Сотрудники Министерства спорта РФ не будут аккредитованы на ОИ;
-МОК оставляет за собой право вводить санкции против других лиц, виновных в функционировании допинг-системы;
-Россия заплатит 15 миллионов долларов и компенсирует расходы допинг-расследования.
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