СМИ: российских спортсменов лишили Олимпиады после экспертизы, проведенной студентами

Адвокаты швейцарской фирмы Schellenberg Wittmer, представляющие интересы россиян в Лозанне, заявили, что экспертизу для комиссии МОК проводили рядовые студенты местного университета.

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Таким образом, экспертная группа под руководством Дениса Освальда не имела необходимой квалификации для проведения исследований. Штатным сотрудником вуза был лишь руководитель группы.

"Они не работают в университете, а лишь были привлечены на временной основе. Поэтому они совершенно не имели опыта в такой работе и более того не получали образование как судебные эксперты, а только прослушали курс продолжительностью 15 дней. Их квалификация для проведения подобной экспертизы была явно недостаточна", - говорится в заявлении адвокатов.

Сообщается, что группа изучала возможность вскрытия банок с анализами спортсменов и остающиеся при этом на таре следы. При этом эксперты допустили ряд ошибок - к примеру, ни разу не провели полный цикл, который проходят анализы спортсменов.

"Правда.Ру" ранее писала, что 5 декабря исполком МОК в Лозанне принял следующие решения в отношении участия России в Олимпиаде в Пхенчхане:

-Российский олимпийский комитет отстранен от участия в Олимпиадах;

-Участники (члены делегаций) Игр 2014 года в Сочи допущены на Олимпиаду не будут;

- Виталий Мутко и Юрий Нагорных пожизненно дисквалифицированы;

-Российские спортсмены будут участвовать в зимней Олимпиаде в 2018 году под олимпийским флагом. Олимпиец из России - так официально будут именовать участников из нашей страны;

-Российского гимна мы также не услышим;

-Сотрудники Министерства спорта РФ не будут аккредитованы на ОИ;

-МОК оставляет за собой право вводить санкции против других лиц, виновных в функционировании допинг-системы;

-Россия заплатит 15 миллионов долларов и компенсирует расходы допинг-расследования.