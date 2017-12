В США водители собрали авто в кучу, засмотревшись на запуск Falcon 9. Видео

В США в Калифорнии водители устроили массовое ДТП на дороге, засмотревшись на запуск ракеты Falcon 9. Красивое зрелище отвлекло автолюбителей от трассы.



Rocket in the Sky plus Accident.

На отснятых кадрах сначала заметна лишь яркая полоса. Потом след от ракеты распускается в небе, становясь похожим на невиданный цветок.

"Смотрите, это же ракета!", — слышно восклицание водителя. Он и пассажиры в авто обсуждают происходящее.

Спустя буквально пару минут обстановка на трассе стала небезопасной. Другие водители тоже отвлеклись на запуск Falcon 9 и потеряли контроль.

После сильного падения скорости потока одна из ехавших слева от автора ролика машин врезалась в едущее впереди авто. Ее развернуло и вынесло на соседнюю полосу.

Владелец видеорегистратора успел перестроиться вправо и избежать столкновения. На последних кадрах ракета продолжала свой путь к орбите, оставив сигарообразный след.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 22 декабря американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.

На сайте SpaceX сообщается, что все аппараты были успешно выведены на орбиту. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).