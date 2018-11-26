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В Китае из-за гибели рыбы остановили строительство моста

Мир

Власти города Цзинчжоу (провинция Хубэй) остановили строительство моста в местном заповеднике через реку Сяолинхэ из-за массовой гибели рыбы в водоеме, рассказываетPoplawok.

В Китае из-за гибели рыбы остановили строительство моста. 395279.jpeg

Это произошло после того, как на местной рыбоводческой ферме погибло шесть тысяч краснокожих осетров. По мнению экологов, рыба не смогла выжить в грязной воде и не выдержала шума, который сутками не прекращается на строительной площадке.

Судя по всему, "досрочным" завершением проекта дело не закончится. Как можно понять из заявления ведомства, которое курирует отрасль рыбоводства, строительство моста велось на территории заповедника незаконно, и строителей моста могут привлечь к ответственности и за "незаконный" мост, и за погибшего китайского осетра.

Фото: FB.ru

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Темы рыба мост Китай экология рыболовство
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