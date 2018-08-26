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Источник Правда.Ру

Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии

Мир

Сюжет о "химатаке" в Кафер-Зайта в сирийском Идлибе планируют снять "Белые каски". Предполагается, что это может произойти в ближайшие несколько дней, отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии. 391234.jpeg

В сообщении отмечается, что для съемок доставили жителей из близлежащих регионов. Их готовят к инсценировке "поражения" мнимых "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" правительственных сил Сирии. Кроме того, по сюжету ряженые спасатели "Белых касок" будут помогать "пострадавшим". Планируется, что смонтированными кадрами "угостят" жителей Ближнего Востока и англоязычных стран.

Конашенков отметил, это способ "расшатать" ситуацию в стране, а также помешать мирному решению конфликта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что со стороны США готовится провокация: к берегам подошел американский авианосец "The Sullivans", у него на борту 56 крылатых ракет. Чуть позже американский советник по нац безопасности Джон Болтон заявил о готовности США нанести ракетный удар по Сирии. Это произойдет, если в провинции Идлиб применят химическое оружие. Стоит пояснить: эта территория единственная, где ситуацию контролируют боевики.

Отметим, Россия вывела в Средиземное море крупнейшую группировку ракетных кораблей ВМФ. В ее составе 2 корабля Северного флота, 3 корабля Каспийской флотилии, 1 корабль Балтийского флота, 4 корабля Черноморского флота, 2 подводные лодки Черноморского флота. Группировка ВМФ России в Средиземном море: РКР "Маршал Устинов", БПК "Североморск", СКР "Пытливый" и "Ярослав Мудрый", фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", МРК "Вышний Волочек" и "Град Свияжск", а также "Великий Устюг"; ДЭПЛ "Великий Новгород" и "Колпино", МТЩ "Турбинист" и "Валентин Пикуль", БДК "Николай Фильченков" и "Орск".

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Темы Сирия химатака белые каски Россия и США
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