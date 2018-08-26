Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960–1970-е годы она поставляла военным США гербициды. Страна пошла на такой шаг после того, как компания проиграла суд садовнику, он пользовался продукцией фирмы и заболел раком.
Во вьетнамском МИД пояснили, что решение суда — прецедент, доказывающий ложность заявлений, будто гербициды не могли нанести людям вред. Представитель ведомства Нгуен Фуон Тра подчеркнул, государство столкнулось со страшными последствиями войны, в том числе и действиями от токсичных химикатов, среди которых был синтетический гербицид агент "оранж".
Стоит пояснить, агентом "оранж" называется "микс" из гербицидов и дефолиантов, его американские военные использовали в ходе войны во Вьетнаме. Их целью было изничтожить растительность в стране, тогда повстанцам бы нечего было есть, а также негде укрываться. За 10 лет США распылили примерно 45 млн литров химического вещества над территорией южного Вьетнама.
Однако диоксин, что входил в состав агента, влияет и на человека, вызывая рак и врожденные дефекты. До сих пор миллионы жителей страны несут бремя последствий. Кстати сказать, пострадали и те, кто распространял яд. Военные США много лет пытаются отсудить компенсацию.
Monsanto настаивает, что они лишь производили вещество, заказанное властями страны. Кроме того, компания не решала, где и для чего будет применяться вещество. Также она была лишь одной из 9 фирм, снабжавших армию.
Источник фото: Fotodom.ru/Rex Features
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