Рим рассорился с Брюсселем из-за мигрантов

В ЕС не утихает спор из-за мигрантов из Северной Африки. Они уже две недели не могут сойти с корабля, который застрял у итальянского берега. Мальта, Бельгия и Швеция не захотели принять их, а Рим в ультимативной форме заявил: если беженцы высадятся на его землю, то страна прекращает перечислять взносы в общеевропейскую казну.

Затягивать с решением больше нельзя: ведь на борт никто уже не поднимается без спец защиты. Судно превратилось в лагерь, так не палубе установили нечто похожее на палатки, соорудили пространство для сушки белья. Однако людей регулярно кормят и присылают специалистов-медиков. Часть пребывающих на борту объявила голодовку, пытаясь "простимулировать" власти Италии к выгодному для себя решению.

Однако, как заметил глава итальянского МВД Маттео Сальвини, в стране не разрешат находиться всем без разбора. На судне большинство экономических мигрантов, а не беженцев. Первых ни одна страна не желает пускать. Как подчеркнул Сальвини, если ЕС не будет соблюдать договоренность по квотам, то Рим не считает себя обязанным платить взносы в бюджет Союза.

Брюссель в лице представителя Еврокомиссии Александра Винтерстейна призывает не угрожать, так как это не продуктивно. Стоит отметить, что и проводимые ЕС совещания приносят не больше пользы. Так на последнюю встречу пришло менее 50% стран Евросоюза. Брюссель не высказал никаких конкретных идей, лишь напоминал о солидарности.

После этой встречи Рим заявил, что ЕС упустил еще одну возможность для диалога. Премьер-министр страны Джузеппе Конте подчеркнул, что произошедшее было проявлением лицемерия, т. к. слова и дела не совпадают. Италия же, подчеркнул политик, будет "действовать в рамках сложившихся обстоятельств".

Источник фото: Fotodom.ru

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