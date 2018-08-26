Советник Порошенко мечтает украинизировать Дальний Восток

Дальний Восток необходимо украинизировать, такое мнение прозвучало от внештатного советника украинского лидера Петра Порошенко Олега Медведева. Своим мнением политолог поделился с журналистами издания "Украïнський тиждень".

Спикер отметил, за последние годы украинский язык "захватывает" все большие территории. А это, полагает политолог, доказывает тот факт, что население становится все более подготовленным к "мягкой украинизации".

Кроме того, Медведев выразил пожелание, чтобы этот процесс "дошел" до Зеленого Клина. Стоит отметить, это Дальний Восток, территория, принадлежащая РФ. В 1917 году украинские переселенцы уже пытались присвоить эту землю, организовав Украинскую дальневосточную республику. Также спикер возжелал укранизации Кубани.

Советник Порошенко не стал отрицать, большая часть территорий, которые граничат с Киевом, остается русскоязычной. И по мнению спикера, этот процесс необратим.

К этому следует добавить, Украина не первый раз заявляет о желании "откусить" российской земли. Так, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявлял о том, что в 1921 году Киеву принадлежало в 1,6 раза больше территории, чем сейчас. Он даже обозначил землю, которую бы его родина могла забрать себе: дальневосточный Зеленый Клин, Стародубщина (Брянская область), Холмщина (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщина (земли в Польше, Словакии и на Украине).

Кроме того, от экс-лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша звучали идеи захватить Кубань, Воронеж и "долю" от Ростовской области.

Российская сторона тогда дала совет: умерить аппетит, а лично Ярошу порекомендовали начать захватническую кампанию с Воркуты, где его уже ожидает тюремная камера.

*Организация, запрещенная в России.

Источник фото: Fotodom.ru

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