Два на одного: истребители НАТО перехватили Су-24 у Крыма

В связи с полетами российских самолетов вблизи воздушного пространства НАТО Великобритания подняла истребители Typhoon с военной базы в Румынии над Чёрным морем, передает пресс-служба Королевских ВВС.
Как говорят в пресс-службе, российские Су-24 были замечены вблизи воздушного пространства НАТО на западе Чёрного моря. В воздух подняты два британских истребителя для их сопровождения.
«Российские самолёты не проникли в воздушное пространство НАТО. Нам было поручено патрулировать небо в течение короткого периода времени в качестве сдерживающего фактора, после чего мы вернулись на авиабазу в Румынии», - рассказал один из пилотов Typhoon.
В январе Британия подняла истребители Королевских ВВС для перехвата российских самолётов, которые приблизились к воздушному пространству страны.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?