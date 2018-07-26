Два на одного: истребители НАТО перехватили Су-24 у Крыма

В связи с полетами российских самолетов вблизи воздушного пространства НАТО Великобритания подняла истребители Typhoon с военной базы в Румынии над Чёрным морем, передает пресс-служба Королевских ВВС.

Как говорят в пресс-службе, российские Су-24 были замечены вблизи воздушного пространства НАТО на западе Чёрного моря. В воздух подняты два британских истребителя для их сопровождения.

«Российские самолёты не проникли в воздушное пространство НАТО. Нам было поручено патрулировать небо в течение короткого периода времени в качестве сдерживающего фактора, после чего мы вернулись на авиабазу в Румынии», - рассказал один из пилотов Typhoon.

В январе Британия подняла истребители Королевских ВВС для перехвата российских самолётов, которые приблизились к воздушному пространству страны.