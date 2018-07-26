Мигранты устроили жестокий бунт на границе Испании

На марокканско-испанской границе произошли массовые столкновения мигрантов с полицией. В результате инцидента пострадали более 100 человек с обеих сторон.

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Как сообщает агентство Europa Press, сотни людей перепрыгнули через ограждения, находящиеся на границе Марокко и испанского анклава Сеута. Около 600 человек решили взять штурмом семиметровые заборы.

Мигранты использовали в качестве "оружия" дезодоранты как огнеметы и забрасывали сотрудников правоохранительных органов фекалиями. Колючую проволоку, которая находится на заборе, мигранты срезали при помощи "болгарок".

В Красный крест обратились 592 человека, 132 из них получили травмы различной тяжести и ранения.

Напряженная ситуация на марокканско-испанской границе установилась уже давно. День за днем на территорию Испании пытаются попасть люди. Они долгое время сидят на ограждениях, которые установлены на границе, в то время, когда сотрудники полиции пытаются их сбросить с заборов.

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