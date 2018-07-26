СМИ: Эквадор начал выгонять Ассанжа из посольства?

О судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заговорили в МИДе Эквадора. В частности по поводу Ассанжа, который скрывается от британских властей в эквадорском посольстве в Лондоне, высказался глава МИДа Хосе Валенсия.
"Вопрос о предоставлении убежища, который был согласован в свое время, необходимо решить, так как он не может находиться в вечном убежище. Однако сложно предсказать, сколько времени потребуется для принятия такого решения", - так он ответил на вопрос журналиста газеты ABC о возможности отказа в предоставлении убежища Ассанжу.
Глава МИДа также напомнил, что убежище предоставляется основателю WikiLeaks при условии, что он не выступает с политическими заявлениями и не подвергает риску отношения Эквадора с другими государствами своими заявлениями.
Ранее "Правда.Ру" писала, с 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора на территории Великобритании. Все это время над ним висит постановление Британского Верховного Суда об экстрадиции. Он не без оснований опасается, что его передадут властям США. А там уже ему могут присудить и смертную казнь.
Эпицентр громкого скандала вокруг ресурса "WikiLeaks" пришелся на осень 2010 года, когда сайт опубликовал документы американской дипломатической службы. Как и следовало ожидать, уже в следующем месяце системы "MasterCard", "Visa", "PayPal" перекрыли прием пользовательских пожертвований на адрес сайта, под официальным предлогом вовлечения ресурса в явно противозаконную деятельность.
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