Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США

Следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться ориентировочно в 2019 году сразу после окончания расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы.

25 июля советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США.

Как пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома, «следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм». В связи с этим следующая встреча состоится только после 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент Трамп предупредил о готовящемся Россией вмешательстве в выборы конгрессменов и губернаторов. По словам главы Белого дома, Россия недовольна жесткой позицией президента-республиканца, поэтом предпримет все усилия для избрания во властные структуры США членов демократической партии.

Это послужило причиной того, что американский лидер отказался от своего прежнего предложения продолжать диалог и провести встречу уже этой осенью. По данным Bloomberg, Болтон пояснил, что "мы обсудили и согласились, что следующая встреча состоится уже после 1 января, когда завершит свою работу комиссия Роберта Мюллера».

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщала о том, что Трамп через три дня после саммита в Хельсинки поручил Болтону уже ближайшей осенью пригласить Путина в Вашингтон. Идею пригласить Путина в американскую столицу поддержал и глава Государственного департамента Майк Помпео.

В свою очередь, заместитель министра обороны США Джон Руд посчитал приглашение Путина в Вашингтон «нормальной практикой». Он напомнил, что в свое время глава российского государства не только приезжал в Белый дом, но также ездил в гости домой к президенту США Джорджу Бушу и рыбачил вместе с ним в штате Мэн.

Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне заявил, что в ходе встречи в Хельсинки Путин и Трамп договорились продолжить контакты. При этом он подчеркнул, что российская сторона получала предложение Болтона провести саммит в Вашингтоне, однако в Москве не начинали подготовку к этой встрече.

«Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями. Это встреча «Двадцатки» в Буэнос-Айресе. Будут и другие международные форумы, в которых примут участие и Трамп, и Путин», - подчеркнул Ушаков.

Разумеется, возможный визит Путина в Вашингтон вызвал критику в конгрессе. Так, спикер палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что президента России не станут приглашать для выступления перед конгрессом, так как это является привилегией для союзников США.

"Приглашение Путину от Трампа посетить осенью США было отчетливо предвыборным шагом американского президента. У них там в ноябре довыборы в Конгресс. Это был ход, предложенный Трампу политтехнологами, а не политиками. Поэтому после того, как сегодня руководство демократической и республиканской фракций в Конгрессе публично выступило против этой идеи, Трамп вынужден был сдать назад",- пишут в телеграм канале "Пяр во время чумы".

"Так что встреча Трампа с Путиным в Вашингтоне не отменяется. Она просто переносится на начало следующего года, когда в Америке спадут поствыборные страсти. Да и наивно было бы полагать, что Путин согласится стать для Трампа палочкой-выручалочкой на довыборах в Конгресс. Поэтому Песков, Ушаков и наш МИД так скупо всю эту историю с осенним визитом и комментировали. И ровно также скупо будет сейчас прокомментирован с нашей стороны и перенос визита",- уверены авторы.

"В принципе он прав - до выборов и итогов расследования любой визит российского лидера превратится в вакханалию. Непонятно только, зачем было всех ставить на уши идеей приглашения уже осенью, когда все эти резоны были очевидны с самого начала",- добавляют эксперты "России в глобальной политике".

"Выход из ДРСМД сдвинули со второй половины года на первую, а тут еще подоспела из Штатов новость, что в 2018 году больше встреч Трампа и Путина не планируется",- добавляет "Ватфор".

Напомним, первая полноформатная встреча лидеров двух стран прошла 16 июля в Хельсинки, в закрытом режиме они проговорили более двух часов. Оба президента оценили переговоры положительно. Позднее в Кремле заявили, что, помимо личной встречи, Трамп и Путин могут встретиться на ряде международных форумов.