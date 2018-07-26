СМИ: из-за немытых фруктов в мозг вселяются паразиты

В Индии 8-летняя пациентка жаловалась на сильные головные боли и эпилептические припадки. Она попала в больницу города Гургаон, сообщает газета The Hindu.
Врачи диагностировали у ребенка нейроцистицеркоз. Чтобы устранить симптомы заболевания, девочке назначили стероиды. Однако от них состояние пациентки только ухудшилось. Она стала быстро полнеть, не могла сама передвигаться. У пациентки появились проблемы с дыханием.
Тогда ребенка отправили на прием к другому специалисту. Врач назначил компьютерную томографию, по ее результатам выяснилось, что в мозге девочки находилось более сотни яиц солитера. Они проникли туда из кишечника через кровеносную систему.
В организм девочки паразиты попали вместе с плохо промытыми овощами или фруктами.
Врач назначил ребенку противоотечные и противопаразитарные препараты. В итоге девочка пошла на поправку.
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