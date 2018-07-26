Сердюков рискнул оценить мощь российской армии

Экс-министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков оценил действия российских вооруженных сил на территории Сирийского государства. По его словам, самыми сильными сторонами российской армии являются новейшая современная техника и возможность перебрасывать войска на значительные расстояния.
По словам Сердюкова, даже десять лет назад российская армия не представляла собой такой мощи, как сегодня.
Но бывший министр обороны РФ поделился также и опасениями по поводу боевой операции в Сирии. По его мнению, в условиях управления огромным количеством людей и техники, падает слаженность между подразделениями. Столь масштабных и полновесных испытаний российской армии в реальных условиях не было никогда, резюмирует Анатолий Сердюков.
Военная операция Российской Федерации на территории Сирийского государства началась осенью 2015 года и длится по сегодняшний день. По словам нынешнего российского министра обороны Сергея Шойгу, боевые летчики Воздушно-космических сил РФ внесли огромный вклад в борьбу с сирийскими боевиками.
Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны России с 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года. На сегодняшний день является председателем совета директоров ПАО "Роствертол" и участником Совета директоров холдинга Вертолёты России.
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