NZZ: КНДР готовится к самому страшному голоду

Правительство Корейской Народной Демократической Республики объявило населению страны об угрозе голода. Об этом стало известно от швейцарского немецкоязычного издания "Neue Zürcher Zeitung".
Стоит отметить, что в Северной Корее и так велик процент людей, что не могут позволить себе самого необходимого. Так, десяти миллионам жителей КНДР просто-напросто не хватает еды — из-за низкого урожая в стране и низких заработных плат. Основное блюдо на столе среднестатического северокорейца — рис. Мясо же может себе позволить далеко не каждая семья.
Но вот северокорейское правительство заявляет об угрозе голода и призывает народ "затянуть пояса". Власти КНДР в своем послании напомнили населению о 90-ых годах — тогда массовый голод в стране унес жизни нескольких миллионов северокорейцев.
Лишь четверть территорий Корейской Народной Демократической Республики пригодна для сельского хозяйства. Отсюда и нехватка продовольствия. При всем при этом Пхеньян не может покрыть дефицит провизии посредством импорта — санкции Соединенных Штатов Америки, например, все еще остаются в силе.
Также на потенциальных инвесторов и спонсоров оказывает влияние общий уровень жизни в КНДР и внутриполитическое настроение. Благотворительные организации, что пытаются оказывать помощь населению Северной Кореи, вот уже который год страдают от недостатка финансирования.
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