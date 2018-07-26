У Посольства США в Пекине прогремел взрыв

У Посольства США в Пекине произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: HKFP

Место, где произошло ЧП, сейчас затянуто дымом. Об этом свидетельствуют публикации очевидцев в twitter и видео.

Версии случившегося по информации СМИ разнятся.

По данным The Mirror, неизвестный намеревался перекинуть самодельную бомбу через забор, но она взорвалась прямо у него в руках. Предварительно известно о нескольких раненых. Также повреждения получила стоявшая неподалеку полицейская машина.

Такую же версию выдвигают местные СМИ.

Однако агентство Reuters сообщает, что якобы неизвестная женщина пыталась совершить самосожжение около здания. Сейчас ее задержали. Район оцеплен.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В посольстве США в Пекине подтвердили, что взрыв произошел за пределами посольства. Террорист ранен, больше никто не пострадал.